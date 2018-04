Η κυβέρνηση του Ισραήλ αντιπαράθεσε τον στρατό της εναντίον της διαδήλωσης, παραπονέθηκε ότι οι διαδηλωτές αρχίσανε να πετάνε πέτρες και μολότοφ, και σαν αντίδραση, οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών από την άλλη μεριά των συνόρων, σκότωσαν 16 διαδηλωτές και τραυμάτισαν τουλάχιστον άλλους χίλιους, σύμφωνα με τους New York Times, ή 1500 σύμφωνα με την Al Jazeera. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κανένα τραυματισμό Ισραηλινών στρατιωτών η κατοίκων από την συγκεκριμένη διαδήλωση…

More in this category: