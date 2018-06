Σε αυτήν την κομβική πρόκληση αντίστοιχη, με αυτήν της οικονομικής πορείας της χώρας καλείται να τοποθετηθεί η ηγεσία, πνευματική και πολιτική. Το θετικό είναι ότι το μήνυμα έχει ληφθεί. Την Τρίτη το βράδυ ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε παρουσίαση της εφαρμογής – ψηφιακής πλατφόρμας "Rebooting the Greek Language” (=“Επανεκκινώντας την Ελληνική Γλώσσα”), μιας συνδυαστικής προσπάθειας 12 οργανώσεων, η οποία με την στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα διδάσκει την ελληνική γλώσσα μέσα από την χρήση νέων τεχνολογιών, υπογράμμισε ότι στους προβληματισμούς του υπουργείου Παιδείας είναι το πώς θα «νομιμοποιηθεί σήμερα η ανάγκη να μιλά κάποιος την ελληνική γλώσσα.»

