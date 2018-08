Αναφερόμενος στα χρόνια του λαϊκισμού, μίλησε για αυτούς «που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις off shore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Αυτοί που θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα ενός κράτους δικαίου». Ας ρίξει μια ματιά στα σκάνδαλα της κυβέρνησής του, στις διπλομισθίες πλουσίων υπουργών, στους διορισμούς συγγενικών και φιλικών του προσώπων σε υψηλόβαθμες θέσεις του Δημοσίου και ΔΕΚΟ, για τις off shore και πολλά άλλα…

