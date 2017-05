Ένας άτυπος διαγωνισμός «αβάσταχτης ελαφρότητας» στήθηκε τις ώρες που ακολούθησαν της τρομοκρατικής επίθεσης σε βάρος του Λουκά Παπαδήμου.

Ο διαγωνισμός άνοιξε μαζί με τον φάκελο που είχαν στείλει οι τρομοκράτες στον πρώην Πρωθυπουργό. Εκτός από τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που έκρυβε μέσα του και τραυμάτισε –ευτυχώς ελαφρά- τον κ. Παπαδήμο, ο φάκελος εμπεριείχε πολλές ακόμα εκπλήξεις. Δυσάρεστες φυσικά…

Ασφαλώς, πρώτα απ` όλα είδαμε την κατά γενική ομολογία επικίνδυνη παράνοια των τρομοκρατών, που –ελπίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι- πήρανε τη ζωή τους λάθος, μα δεν αλλάξανε ζωή.

Αυτό, όμως, ήταν το προφανές. Το… kinder έκπληξη ήρθε από αλλού. Όχι ότι πέσαμε κι από τα σύννεφα, αλλά όσο να πεις, σε πιάνει μία ψιλοκατάθλιψη, με τόση «αβάσταχτη ελαφρότητα» να σε περιτριγυρίζει δεξιά κι αριστερά.

Ο φάκελος έκρυβε λοιπόν κι αυτούς που… πανηγύρισαν για την επίθεση. Επειδή, εθισμένοι στη συνωμοσιολογία, κατά τη γνώμη τους ο Παπαδήμος ήταν «δοτός» Πρωθυπουργός ή μασόνος ή μέλος της Μπίλντεμπεργκ ή ο αντίχριστος ή κι εγώ δεν ξέρω τι.

Ο φάκελος έκρυβε, όμως κι αυτούς που θεωρούν τον Παπαδήμο… σωτήρα της πατρίδας μας και που «κανονικά» θα έπρεπε να τον έχουμε εικόνισμα πάνω από τα κρεβάτια μας.

Έκρυβε κι αυτούς που θεωρούν ηθικούς αυτουργούς όλους όσοι τον έχουν κατά καιρούς κριτικάρει δημόσια, λες και θέλουν να δώσουν άλλοθι στον τρομοκράτη. Μα ναι, παρασύρθηκε το παιδί απ` όσα άκουγε από τον Τσίπρα και τον Καμμένο.

Έκρυβε κι αυτούς που με ένα «καταδικάζουμε το γεγονός»… καθάρισαν και πάνε γι` άλλα.

Τέλος, ο φάκελος έκρυβε κι αυτούς που την ώρα που τόνιζαν ότι η τρομοκρατική αυτή επίθεση αποτελεί πλήγμα στη Δημοκρατία, έκριναν ότι πρέπει να πέσει «μαύρο» στο Twitter και το Facebook επειδή γράφονται καφρίλες. Τόσο Δημοκρατικά.

Πραγματικά, δυσκολεύομαι να διαλέξω ποιος από τους παραπάνω παίζει –μέσα στην άγνοιά του φυσικά- καλύτερα το παιχνίδι των τρομοκρατών. Πάντως, τη Δημοκρατία δεν την υπερασπίζεται κανείς τους.

Τον φάκελο παρακαλώ! And the Oscar goes to…

Δεν θα τα κάνουμε όλα εμείς. Επιλέξτε κατά συνείδηση.