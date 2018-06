Τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ για την μετονομασία της ΠΓΔΜ σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», στα social media επικράτησε ένας πανικός, με τη λέξη «προδότης» να είναι αυτή με την πιο κοινή χρήση.

Πέραν του ότι μάλλον ελαφρά τη καρδία χρησιμοποιείται από πολλούς μία τόσο βαριά λέξη, το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η λέξη «προδοσία» δεν ήταν trend μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ΠΓΔΜ. «Προδότης» ο Τσίπρας, «προδότης» και ο Ζάεφ!

«Πώς γένεν αυτό;» που έλεγε και ο μεγάλος Ογκουνσότο. Κι όμως, γίνεται. Όταν χάνεται η ψυχραιμία και ο ορθολογισμός και τις σκέψεις μας οδηγεί ο φανατισμός.

Έχουμε γράψει και στο παρελθόν πως ο όρος «Μακεδονία» είναι επίσημα αναγνωρισμένος χρόνια τώρα και από την Ελλάδα στο όνομα ΠΓΔΜ το οποίο χρησιμοποιεί μέχρι και τώρα. Παράλληλα, περισσότερες από 140 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο έβρισκαν κάπως μεγάλο το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και χρησιμοποιούσαν το σκέτο «Μακεδονία» που βολεύει καλύτερα.

Αυτό τελειώνει με τη συμφωνία, που μπορεί να έχει και δύσκολα σημεία, αλλά σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι η χρήση του όρου Μακεδονία είναι ήττα ή πολύ περισσότερο προδοσία.

Στην ΠΓΔΜ ίσως και να είναι πιο φυσιολογικό να σκέφτεται κάποιος πως ο Ζάεφ έκανε σημαντικές υποχωρήσεις. Εφόσον ο μισός πλανήτης τους αποκαλούσε «Μακεδονία», όπως ήθελαν, γιατί τώρα να έχουν τον γεωγραφικό προσδιορισμό;

Είναι, όμως, αυτός λόγος να αποκαλούν τον Πρωθυπουργό τους «προδότη» και να κυκλοφορούν αφίσες στις οποίες αναφέρουν πως κάνει τα χατίρια της Ελλάδας; Όχι βέβαια, καθώς η γειτονική χώρα δεν είχε άλλη επιλογή, εφόσον ήθελε να μπει σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Από την άλλη, είχε η Ελλάδα άλλη επιλογή αναφορικά με το όνομα; Προφανώς και όχι, γιατί εδώ και δεκαετίες έχουμε αποδεχθεί τη χρήση του όρου Μακεδονία και θα ήταν παράλογο να ζητήσουμε τώρα να μην υπάρχει στο νέο όνομα. Το είχε πει και ο Μίκης Θεοδωράκης που πρωτοστάτησε στα συλλαλητήρια πως μόνη λύση ήταν η μη λύση.

Όμως, επιτρέψτε μας να πούμε πως η μη λύση θα έφερνε την Ελλάδα σε θέση απολογούμενου, ενώ τώρα η χώρα μας είναι μία υπεύθυνη δύναμη που ενισχύει τη θέση της και στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και διεθνώς.

Άλλα επί μέρους θέματα της συμφωνίας θα έχουμε την πολυτέλεια να τα συζητήσουμε, καθώς ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι να φτάσουμε (αν φτάσουμε) σε οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, για το όνομα είναι υπερβολικοί όσοι φωνάζουν και σίγουρα χάνουν το δίκιο τους όταν κάνουν λόγο για «προδοσία».

Στην τελική, ας ανοίξουν τα μάτια τους και ας δουν πως έπαιξε η είδηση στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του κόσμου.

«Η Μακεδονία συμφώνησε με την Ελλάδα στην αλλαγή του ονόματός της σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας».

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε πως ακόμη και η αποδοχή από την ελληνική πλευρά της «μακεδονικής γλώσσας» και της «μακεδονικής υπηκοότητας» είναι σίγουρα προτιμότερη από την κακοποίηση της αρχαίας ιστορίας μας από τους γείτονες. Τέρμα τα καταγκιοζιλίκια με τον Μέγα Αλέξανδρο, τέρμα οι ταμπέλες στα αεροδρόμια και στους δρόμους, τέρμα τα αγάλματα στις πλατείες και οι κακόγουστες φιέστες.

Άλλωστε, στη συμφωνία αναγνωρίζεται «μακεδονική γλώσσα» («Macedonian language»), με τη σημείωση ότι η γλώσσα αυτή είναι σλαβικής προέλευσης.

Σε σχέση με την εθνικότητα ισχύει ο όρος Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia, με τη ρητή αναφορά ότι ο λαός αυτής της χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Ας μη γινόμαστε, λοιπόν πιο γραφικοί και από τους γραφικούς…