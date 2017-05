Πώς μία χρεοκοπία ξεπλένει το Ναζισμό

Μπορεί λοιπόν η κυρία Κίρχνερ, επί προεδρίας της να είχε καλές σχέσεις με την Βενεζουέλα του Τσάβες γεγονός που της προσδίδει μία αριστερή επίφαση, και μία πιθανή ιδεολογική συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο το να διαλαλείς πως είσαι ταγμένη οπαδός κάποιου που εκθείασε τον Φασισμό του Μουσολίνι, τον Εθνικοσοσιαλισμό αλλά και τον δικό μας Ιωάννη Μεταξά είναι σοβαρό πρόβλημα.

Γιατί ο Περόν άνοιξε τη χώρα στους καταζητούμενους Ναζί τους οποίους και προστάτευσε, είχε φίλο τον στυγνό δικτάτορα της Παραγουάης Σρέντερ, όπως και άριστες σχέσεις με τον Φράνκο, για μην ξεχνάμε πως ο Περόν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως πραξικοπηματίας αξιωματικός.

Έγραφε ο Περόν το 1938, πως ο Φασισμός στην Ιταλία έφερε στην εξουσία τον λαό και τους εργάτες στο προσκήνιο, ενώ για τη Γερμανία και τον εθνικοσοσιαλισμό έγραφε πως κατά τη γνώμη του αποτελεί το πολίτευμα του μέλλοντος ,ότι είναι η αληθινή δημοκρατία του λαού, όπου η οργανωμένη Πολιτεία οδηγεί σε μία άριστα συντεταγμένη Κοινωνία και σε έναν άριστα συντεταγμένο πληθυσμό.

Και σαν μην έφθαναν αυτά, η Αργεντινή κράτησε ουδέτερη στάση σε όλο τον Β Παγκόσμιο πόλεμο και μόνο το 1945 πήρε θέση υπέρ των συμμάχων αλλά όταν ο πόλεμος είχε σχεδόν τελειώσει προσφέροντας ωστόσο μετά το τέλος του πλήρη ανοχή και προστασία στους καταζητούμενους Ναζί που συνέρρεαν κατά χιλιάδες, ενώ το 1943 ο Περόν είχε επισκεφτεί τη Γερμανία, καλεσμένος του Φον Ρίμπεντροπ, προκειμένου να αγοράσει όπλα. Οι σχέσεις με τους Ναζί πήγαιναν πίσω στο 1930. Γι’ αυτό άλλωστε και πολλές δικαστικές έρευνες για Ναζί εγκληματίες σταματούσαν με Προεδρικές εντολές. Ο κατάλογος είναι μακρύς αλλά διαβόητοι ναζί που βρήκαν προστασία στην Αργεντινή επί Περόν είναι μεταξύ άλλων οι:

Emile Dewoitine, Erich Priebke, Klaus Barbie, Ludwig Lienhardt, Charles Lescat Ludwig Freude, Franz Stangl, με κορυφαίες περιπτώσεις όπως αυτές του Josef Mengele και του Adolf Eichmann.

Αλλά δεν βοήθησε μόνο Γερμανούς. Υπήρξαν και διαβόητοι Κροάτες Ναζί της Ουστάζι, όπως ο Ante Pavelić και ο MilanStojadinović τους οποίους μάλιστα προσέλαβε ως σύμβουλο ασφαλείας και οικονομικό σύμβουλο αντίστοιχα, ενώ την οργάνωση του δικτύου διασποράς και προστασίας των καταζητούμενων Ναζί στην Αργεντινή είχε αναθέσει στον επίσης Ναζί, Κροάτη ιερέα Krunoslav Draganović,.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία ως συμβούλους είχε προσλάβει ακόμη τον Jacques de Mahieu, γάλλο συνεργάτη των ναζί ως πολιτικό σύμβουλο, τον Βέλγο Ναζί, Pierre Daye το οποίο τοποθέτησε ως αρχισυντάκτη του περιοδικού του κόμματος, ο επικεφαλής του δικτύου των ναζί στη χώρα, Rodolfo Freude, τοποθετήθηκε ως επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας ενώ ο ναζί Otto Skorzeny διετέλεσε σωματοφύλακας του.

Σύμφωνα με νεώτερα αρχεία, ο Περόν είχε διαθέσει 10.000 αργεντίνικα λευκά διαβατήρια σε Ναζί μέσω του Προξενείου της Αργεντινής στην Μπαρτσελόνα.

Οι σχέσεις του με την ακροδεξιά, διατηρήθηκαν στο ακέραια καθ όλη της διάρκεια της πολύκροτης και πολυτάραχης πολιτικής σταδιοδρομίας του. Είναι γνωστές οι φιλικές του σχέσεις με τον Ricardo Balbín, ηγέτη του Εθνικιστικού Μετώπου της Τακουάρα μίας φασιστικής και αντισημιτικής ομάδας που ιδρύθηκε το 1960 , στα πρότυπα της Φάλλαγας του Φράνκο.

Άριστες ήταν οι σχέσεις του με τον δικτάτορα της Παραγουάης Σρέντερ ,ενώ λέγεται πως υποσχέθηκε στον Πινοσέτ να απομακρύνει από τα σύνορα με τη Χιλή, χιλιάνους αντιστασιακούς που δημιουργούσαν πρόβλημα στον δικτάτορα της Χιλής.

Αυτά τα ολίγα για τον Περόν, τα οποία φθάνουν και με το παραπάνω να καταδείξουν το ποιόν του πολιτικού άντρα που θαυμάζει απεριόριστα η κύρια Κιρχνερ την οποία απ΄ότι φαίνεται θαυμάζει απεριόριστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βούτσης, και ενδεχομένως ο κ. Μπαλάφας αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την οποία προσκάλεσαν να μας μιλήσει για Δημοκρατία και της έσφιξαν το χέρι.

Μην βιαστείτε να μιλήσετε για το φιλεργατικό και φιλολαϊκό έργο του Περόν ή ότι νομιμοποίησε την πορνεία ή τα διαζύγια Να θυμίσω πως το ΙΚΑ και το οκτάωρο στη χώρα μας επιβλήθηκαν επί Μεταξά.. Και μην πείτε πως δέχθηκε εβραίους όταν κανείς δεν τους δεχόταν μετά τον πόλεμο… Πληρώθηκε αδρά για το επιτρέψει. $ 10.000 το κεφάλι.

Ίσως γι` αυτό η κα. Κίρχνερ έδειξε ευαισθησία στο θέμα των προσφύγων, έχοντας υπόψιν της τα επιτεύγματα του ινδάλματός της με τους Ναζί, αλλά και τους άτυχους Εβραίους.

Επίσης, μολονότι δεν ασπάζομαι τον κιτρινισμό της κλειδαρότρυπας, είναι πασίγνωστη η λατρεία του Περόν προς ανήλικες κορασίδες, όπως και το ότι η ρίψη κρατουμένων από αεροπλάνο στον ποταμό Ρίο ντε Λα Πλάτα, εγκαινιάστηκε επί των ημερών του.

Αρκεί λοιπόν που η Αργεντινή χρεοκόπησε επί των ημερών της Προεδρίας των Κίρχνερ , αρκεί που σταμάτησαν να πληρώνουν και ζήτησαν διαγραφή του χρέους, αρκεί που είχαν φίλο τον Τσάβες, για να τους θεωρούμε και δικούς μας φίλους και κάπως έτσι να ξεπλύνουμε έμμεσα ή άμεσα το ίνδαλμα τους τον Περόν

Για να μην έχετε απορίες για το πώς έβλεπε ο Περόν το φασιστικό και ναζιστικό καθεστώς παραθέτουμε το ακριβές κείμενο της έκθεσης του μόλις επέστρεψε το 1938 από την Ευρώπη στην Αργεντινή

«Italian Fascism led popular organizations to an effective participation in national life, which had always been denied to the people. Before Mussolini's rise to power, the nation was on one hand and the worker on the other, and the latter had no involvement in the former. [...] In Germany happened exactly the same phenomenon, meaning, an organized state for a perfectly ordered community, for a perfectly ordered population as well: a community where the state was the tool of the nation, whose representation was, under my view, effective. I thought that this should be the future political form, meaning, the true people's democracy, the true social democracy»

Juan Perón

*Στην φωτογραφία ο Περόν με τον επικεφαλής του δικτύου των Ναζί στη χώρα και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας Rodolfo Freude