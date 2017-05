Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες: Πού βρίσκονται σήμερα και για πού βαδίζουν;

Διανύουμε μία περίοδο που, όποια οικονομική εφημερίδα ή οικονομικό περιοδικό κι αν ανοίξουμε, στις τραπεζικές ειδήσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν οι εξελίξεις στη "διαχείριση" από το τραπεζικό σύστημα των "κόκκινων" δανείων και η στάση της κυβέρνησης όσον αφορά το μείζον αυτό ζήτημα, οι νέες εποπτικές απαιτήσεις και οι επερχόμενες διοικητικές αλλαγές - Kαλομελέτα κι έρχονται...

Για τι είδους διαχείρηση των "κόκκινων" δανείων όμως μιλάμε, αφού ο ενδεχόμενος εξωδικαστικός συμβιβασμός -σύμφωνα με τον νόμο που έφερε η κυβέρνηση συριζανελ- τελικά απαιτεί δικαστική επικύρωση και τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια είναι "πηγμένα" μέχρι νεωτέρας; - Kι αν βρείτε σύντομα ανοιχτή δικάσιμο σφυρίξτε μας κλέφτικα. Ακόμη, ας προσπαθήσουν οι εμπορικές τράπεζες να πείσουν κάποιο τραπεζικό στέλεχος να υπογράψει συμβιβασμό και να μειώσει το ποσόν του χρέους αν δεν καλυφθεί από ποινικές ευθύνες και αν δεν οριστεί μια μέγιστη διάρκεια διαπραγμάτευσης για την επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ομως, εκτός όλων των παραπάνω αναφερθέντων, οι εμπορικές τράπεζες δεν πρέπει να λησμονούν ότι η επιβίωσή τους στηρίζεται στη δυνατότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές και στις προκλήσεις κάθε εποχής, καθώς και του γενικότερου περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν.

Οι πελάτες των εμπορικών τραπεζών εξελίσσονται, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και αποκτούν νέες συνήθειες και προσδοκίες. Είναι σημαντικό συνεπώς και οι τράπεζες να μπορούν να εξελίσσονται μαζί με τους πελάτες τους, που -στο πλαίσιο ενός άκρως ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος- απαιτούν όλο και πιο προσωπικές και ευέλικτες λύσεις για την υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση και ενός νέου είδους ανταγωνισμού από μη παραδοσιακούς "παίκτες" (νεοφυείς επιχειρήσεις -FinTech- που στηρίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες, αλλά και από τεχνολογικούς κολοσσούς ή εταιρείες άλλων κλάδων, όπως παραδείγματος χάριν οι τηλεπικοινωνίες) που ανατρέπουν συστηματικά τον τρόπο λειτουργίας και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, προσφέροντας συχνά πιο στοχευμένες και καλύτερες, όσον αφορά τον πελάτη, υπηρεσίες. Λόγω όλων των παραπάνω προκλήσεων πιστεύουμε ότι, καθώς οι τράπεζες σχεδιάζουν τη μελλοντική στρατηγηκή τους, η "σχετικότητα ως προς τους πελάτες τους" θα αποτελέσει, χωρίς καμία αμφιβολία, το κλειδί για την επιτυχία τους. Η πρόσφατη εφαρμοσμένη έρευνα (όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα), έχοντας συλλέξει πληροφορίες από χιλιάδες καταναλωτές και επιχειρήσεις παγκοσμίως, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πόσο "σχετικές" θα παραμείνουν οι τράπεζες για τους πελάτες τους στο άμεσο μέλλον αναμένεται να βασιστεί στους πιο κάτω αναφερόμενους βασικούς παράγοντες:

Εμπιστοσύνη των συναλλασσομένων στο Τραπεζικό Σύστημα - Η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελούσε πάντα κύριο μέλημα των τραπεζών και βασικό τους πλεονέκτημα έναντι νέων "παικτών" στην αγορά. Ωστόσο, οι δυναμικές αλλάζουν. Βάσει σειράς σχετικών πρόσφατων στατιστικών ερευνών, μόλις το 33% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κύρια τράπεζά του για την ασφάλεια των χρημάτων του και του απορρήτου των πληροφοριών του.

Κατανόηση χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους των πελατών - Βάσει των ιδίων πρόσφατων ερευνών (επί στατιστικώς επιλεγμένων δειγμάτων), περίπου ένας στους δύο ερωτηθέντες στην Ελλάδα θεωρήθηκε μη εξοικειωμένος σε θέματα τραπεζικών προϊόντων και χρήσης ψηφιακών μέσων, ενώ περίπου το 13% των ερωτηθέντων θεωρήθηκαν εξοικειωμένοι.

Ποιότητα εμπειρίας πελατών - Η "γοητεία" που ασκεί μια αίσθηση εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη μπορεί να απομακρύνει έναν πελάτη από μια τράπεζα προς έναν μη παραδοσιακό "παίκτη". Το περίπου 56% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι θα εξέταζε τη χρήση ενός online/mobile μη παραδοσιακού παρόχου τραπεζικών υπηρεσιών εάν παρέχει ελκυστικές τιμές και το περίπου 25% εάν παρέχει καλύτερη εμπειρία και λειτουργικότητες. Συμπερασματικά, η απλοποίηση της καθημερινής τραπεζικής και η καινοτομία για νέα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν κινήσεις ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες - και ιδιαίτερα τις συστημικές.

Εμβάθυνση σχέσης τράπεζας με τους πελάτες και επικοινωνία - Ολο και περισσότερο οι πελάτες γνωρίζουν ότι για να αποκτήσουν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή μια χρηματοοικονομική υπηρεσία έχουν πολλαπλές εναλλακτικές, τόσο σε επίπεδο καναλιού εξυπηρέτησης, όσο και σε επίπεδο παρόχου. Ως αποτέλεσμα σχετικής -πρόσφατης- μελέτης, το περίπου 49% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το Internet Banking περισσότερο και το περίπου 41% ότι επισκέπτεται ένα τραπεζικό κατάστημα λιγότερο, σε σχέση με πριν από δώδεκα (12) μήνες.

Συνοψίζοντας, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες πρέπει να ενθαρρύνουν έναν πιο "τολμηρό" τρόπο σκέψης και να μη διστάσουν να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Οι τράπεζες που θα αντιμετωπίσουν τα παραπάνω ως ευκαιρίες θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον. Φυσικά, περιττό θα ήταν να αναφερθεί ότι η ύπαρξη των capital controls και η διατήρηση γραφειοκρατικών δομών και διαδικασιών καθώς και υπαλληλικής νοοτροπίας παραπλήσιων με αυτές του ελληνικού δημοσίου δεν βοηθούν καθόλου τη γενική εικόνα των ελληνικών τραπεζών. Παρ' όλες τις αντιξοότητες, οι διοικήσεις των περισσότερων ελληνικών τραπεζών έχουν ήδη ανιχνεύσει τις παραπάνω ανάγκες και επενδύουν σημαντικά σε διάφορες από τις προαναφερθείσες περιοχές. Υπάρχουν όμως ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων και γι' αυτό οι διοικήσεις πρέπει να επικεντρώσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή τη κατεύθυνση. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι (γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-γέλασε...) ότι εφόσον οι τραπεζικές διοικήσεις συνεχίσουν να επενδύουν στις προαναφερθείσες περιοχές και αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα έναντι εναλλακτικών παρόχων, θα μπορέσουν να ατενίσουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Στο σημείο αυτό -και λαμβάνοντας υπ' όψιν το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου θα κληθούν να λειτουργήσουν οι εμπορικές τράπεζες στο άμεσο μέλλον- αξίζει να μνημονεύσουμε τη γνωστή διαπίστωση του Charles Darwin: "Δεν επιβιώνει το πιο δυνατό ή το πιο έξυπνο είδος. Επιβιώνει το είδος που μπορεί να προσαρμόζεται επιτυχώς στην αλλαγή", αλλά και το συνηθισμένο εισαγωγικό σχόλιο γνωστού αμερικανού μεγαλοτραπεζίτη στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εμπορικής τράπεζας "μαμούθ" της οποίας προήδρευε: "Ladies and gentlemen, I think it's safe to say that the only constant in financial services these days is change". Γρήγορη λοιπόν και στοχευμένη προσαρμογή στο σύγχρονο περιβάλλον χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τις εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα, γιατί οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική θα παράξει αποτελέσματα παραπλήσια με αυτά της τύχης των δεινοσαύρων.