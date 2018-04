Ο Horacio Falcão, Senior Affiliate Professor of Decision Sciences του INSEAD και η Alena Komaromi, Associate Director στη UBS Wealth Management, αφού ανέλυσαν τις απαντήσεις 122 φοιτητών από όλο τον κόσμο στο Campus του INSEAD στη Σιγκαπούρη, κατέληξαν ότι υπάρχουν επτά κοινές πεποιθήσεις για μια κερδοφόρα διαπραγμάτευση: 1) να οικοδομείς εμπιστοσύνη, 2) να ακούς προσεκτικά την άλλη πλευρά, 3) να είσαι διαφανής, 4) να είσαι ευγενικός, 5) να είσαι δίκαιος, 6) να είσαι πιστός και 7) να δεσμεύεσαι σε ένα win-win αποτέλεσμα.

More in this category: