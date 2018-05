«Να θυμάσαι πάντα: Η δική σου πραγματικότητα καθορίζεται από αυτά στα οποία επικεντρώνεσαι». Αυτή είναι η συμβουλή που δίνει ο Jedi Master Qui-Gon Jinn στον Anakin Skywalker στην ταινία Star Wars. Στον υπερβολικά γεμάτο περισπασμούς κόσμο στον οποίο εργαζόμαστε, πρόκειται για μια καλή συμβουλή για όλους μας.

Όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο Mike Erwin* η τεχνολογία έχει αναμφίβολα προχωρήσει με πολλούς τρόπους. Ταυτόχρονα, όμως, μας οδήγησε σε ένα περιβάλλον εργασίας που μας κατακλύζει με μια αδιάκοπη ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, συναντήσεων και περισπασμών. Το 2010, ο Eric Schmidt, τότε διευθύνων σύμβουλος της Google, έλεγε χαρακτηριστικά: «Κάθε δύο μέρες, παράγουμε την ίδια ποσότητα πληροφοριών με εκείνη που παρήγαμε από την αυγή του πολιτισμού μέχρι το 2003. Περνάω τον περισσότερο χρόνο μου υποθέτοντας ότι ο κόσμος μας δεν είναι έτοιμος για την τεχνολογική επανάσταση που έρχεται σύντομα». Μπορούμε άραγε να επεξεργαστούμε τον όγκο των πληροφοριών, των ερεθισμάτων και των κάθε λογής περισπασμών που μας βομβαρδίζουν καθημερινά;

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει σκιαγραφήσει το πρόβλημα που προκύπτει από αυτή την επίθεση πληροφοριών. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου αποκαλύπτει ότι το IQ μας πέφτει κατά 5 - 15 μονάδες όταν ασχολούμαστε με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στο βιβλίο του, «Your Brain at Work», ο David Rock εξηγεί ότι η απόδοση μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 50% όταν ένα πρόσωπο επικεντρώνεται σε δύο πνευματικά καθήκοντα ταυτόχρονα. Και η έρευνα της οποίας ηγήθηκε ο καθηγητής-θρύλος Clifford Nass, στο Stanford University, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισπασμοί μειώνουν την ικανότητα του εγκεφάλου να φιλτράρει ότι δεν είναι σημαντικό στη βραχεία μνήμη του.

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων που προκαλεί η εποχή της πληροφορίας. Υπάρχουν όμως κάποια καλά σημεία για να ξεκινήσετε και ένα από αυτά είναι μάλλον αναπάντεχο: η μοναχικότητα. Η πειθαρχία της απομάκρυνσης από τον θόρυβο του κόσμου είναι απαραίτητη για να παραμείνουμε επικεντρωμένοι. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό σε μια ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη κοινωνία που υποκινεί συνεχώς τα συναισθήματά μας, προκαλώντας την παραμονή των γνωστικών επιδράσεων των περισπασμών. Στο βιβλίο τους οι Mike Erwin και Ray Kethledge με τίτλο «Lead Yourself First», ορίζουν τη μοναχικότητα ως νοοτροπία, ένα χώρο στον οποίο πρέπει κανείς να επικεντρώνεται στις σκέψεις του χωρίς να αποσπάται η προσοχή του- και όπου ο νους μπορεί να εργαστεί για να ξεπεράσει μόνος του ένα πρόβλημα.

Η ικανότητα επικέντρωσης είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σημερινό κόσμο. Ο Mike Erwin μοιράζεται τις σκέψεις του για το πώς να παραμείνουμε εστιασμένοι στην εργασία μας:

Δημιουργήστε περιόδους μοναχικότητας στο πρόγραμμά σας. Αντιμετωπίστε το όπως θα κάνατε για οποιαδήποτε συνάντηση. Εάν δεν προγραμματίσετε και δεν δεσμευτείτε στη μοναχικότητα, κάτι άλλο θα σας απασχολήσει. Δεν χρειάζεται να γίνετε φανατικοί. 15-μοναχικά λεπτά είναι πολύ αποτελεσματικά. Εάν ξοδεύουμε όλη την εργασιακή μας ημέρα σε συνεδριάσεις και απαντήσεις σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν αφήνουμε αρκετό χρόνο στο νου μας για να κάνει σκεφτεί με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για ορθή λήψη αποφάσεων και ηγεσία.

Αναλύστε πού χρησιμοποιείται καλύτερα ο χρόνος σας. Οι περισσότεροι έχουμε συναντήσεις που μπορούμε να αποφύγουμε. Ακόμα, δεν αξιοποιούμε την ενέργειά μας επειδή δεν κατανέμουμε σωστά το χρόνο μας για να συλλογιστούμε και να είμαστε αυστηροί σχετικά με τις προτεραιότητές μας.

Αντισταθείτε στους περισπασμούς. Τα social media, το YouTube και οι απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου επικρέμονται πάνω από το κεφάλι μας. Μας παρασύρουν να μπούμε σε συνδέσμους που μας οδηγούν σε ένα ακόμα βίντεο ή άρθρο. Αναγνωρίστε τους τρόπους με τους οποίους σας παρασύρει το διαδίκτυο και αποσυνδέστε τους λογαριασμούς των social media κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών - ειδικά αυτούς που χρησιμοποιείτε όταν έχετε «να σκοτώσετε 10 λεπτά».

Ας μην είστε πολύ απασχολημένοι για να μάθετε πώς να γίνετε λιγότερο απασχολημένοι. Ένας από τους σοβαρότερους λόγους για τον οποίο αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε επικεντρωμένοι, είναι ότι γεμίζουμε το χρονοδιάγραμμά μας με υπερβολικές δεσμεύσεις και δίνουμε προτεραιότητα στα επείγοντα καθήκοντα αντί για τα σημαντικά. Η ηγετική ανάπτυξη και οι ευκαιρίες μάθησης υπάρχουν για να ενισχύσουν την ικανότητά μας να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας, να συλλογιζόμαστε και να «μεγαλώνουμε». Δεν πρέπει να αφήνουμε τον εργασιακό ρυθμό εργασίας να παρεμποδίζει (μία στις τόσες) τις καλές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Δημιουργήστε μια λίστα με «δεν ασχολούμαι…». Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες σε μια μέρα. Καθώς ο κατάλογος των υποχρεώσεων αυξάνεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε περισσότερες εργασίες. Η μοναχικότητα μάς δίνει τη δυνατότητα να προβληματιστούμε σχετικά με το πως δαπανάται καλύτερα ο χρόνος μας, που μας παρέχει τη διαύγεια για να αποφασίσουμε σε ποιες συναντήσεις θα πρέπει να σταματήσουμε να μετέχουμε, από ποιες επιτροπές θα πρέπει να αποχωρήσουμε και ποιες προσκλήσεις θα πρέπει να απορρίψουμε ευγενικά. Αυτό συμβουλεύει ο Jim Collins, συγγραφέας του Good to Great, εδώ και πολλά χρόνια.

Ο όγκος της επικοινωνίας και η απρόσκοπτη πρόσβασή μας σε πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους μάς δυσκολεύουν να επικεντρωθούμε περισσότερο από ποτέ. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ευκαιρίες επικέντρωσης υπάρχουν γύρω μας. Πρέπει όμως να τις αναγνωρίσουμε και να πιστέψουμε ότι πρόκειται για πλεονέκτημα που αξίζει να γίνει προτεραιότητα στη ζωή μας, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για εκείνους που διευθύνουμε. Με άλλα λόγια, πριν καταφέρουμε να ηγηθούμε άλλων, πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του εαυτού μας!

Ο Michael S. Erwin έχει γράψει (μαζί με τον Raymond Kethledge) το βιβλίο «Lead Yourself First: Inspiring Leadership Through Solitude». Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του The Positivity Project και επίκουρος καθηγητής Ηγεσίας & Ψυχολογίας στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ.