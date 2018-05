Η κρίσιμη μάζα πελατών για κάθε επιχείρηση αποτελείται από εκείνους που αγοράζουν σταθερά από αυτή και όχι ευκαιριακά. Γι αυτό και οι περισσότερες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη διατήρηση της υπάρχουσας πελατείας, παράλληλα με τις προσπάθειες μεγέθυνσής της, είτε πρόκειται για πελάτες B2C (business to customer) είτε για άλλες επιχειρήσεις. Η σταθερή πελατεία είναι εκείνη που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα μιας εταιρείας, ιδίως στις περιπτώσεις B2B (business to business). Έχει μάλιστα, παρατηρηθεί ότι το 75% - 90% των ετήσιων πωλήσεων μιας επιχείρησης που εξυπηρετεί –με προϊόντα ή υπηρεσίες– άλλες επιχειρήσεις προέρχεται από τη σταθερή της πελατεία.

