Μια έκθεση από την McKinsey, το Ίδρυμα MacArthur και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με τίτλο «The new plastics economy: Επανεξετάζοντας το μέλλον των πλαστικών», διαπιστώνει ότι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στις παγκόσμιες ροές των πλαστικών συσκευασιών θα μπορούσε να αναμορφώσει την οικονομία των υλικών. Ειδικότερα, θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τις αρνητικές εξωγενείς επιδράσεις – οι οποίες αποτιμώνται συντηρητικά από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον σε 40 δισ. δολάρια – όπως η «διαρροή» των πλαστικών στους ωκεανούς, αφού ξεφεύγουν από τα συστήματα συλλογής απορριμμάτων. Σήμερα, σχεδόν το ένα τρίτο όλων των πλαστικών συσκευασιών διαρρέεται στη θάλασσα, με αποτέλεσμα περίπου 8 εκατ. τόνοι ετησίως να ρυπαίνουν ωκεανούς.

