Ομοίως, το μάρκετινγκ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον καθορισμό προτύπων της Daimler, στην εμπειρία του πελάτη με την ψηφιακή πλατφόρμα“ Mercedes me ”. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα παρέχει στους πελάτες ένα πακέτο καινοτόμων υπηρεσιών, όπως: αυτοματοποιημένα ραντεβού, εξατομικευμένη χρηματοδότηση, την ευκαιρία δημιουργίας ιδεών από κοινού, πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης από διαγνωστικούς αισθητήρες αυτοκινήτων, ακόμα και γρήγορη πρόσβαση στο Daimler’s car-sharing και υπηρεσίες ταξί, για χρήση σε επαγγελματικά ταξίδια. Και βέβαια, την πρόσβαση στο όχημά τους μέσω smartphone.

More in this category: