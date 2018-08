Όσο το proximity marketing αποκτά δυναμική και κινείται πέρα από το στάδιο δοκιμής, θα βλέπουμε μάρκες να χρησιμοποιούν τους φάρους συγκεντρώνοντας μια μεγάλη συλλογή δεδομένων καταναλωτών, τα οποία θα επιτρέψουν στις μάρκες αυτές να επικοινωνούν καλύτερα με τους πελάτες τους. Το αποτέλεσμα, φυσικά, θα έχει μόνο θετική επίδραση στη «bellow the line» προώθηση.

Τα τρία must για το proximity marketing

More in this category: