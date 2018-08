Το «Internet of Everything» απαιτεί μια καθολική λύση για να συνδέσει τα δισεκατομμύρια των δεδομένων σε μια έξυπνη συσκευή. Το γεγονός ότι είμαστε επικεντρωμένοι στην ιδέα ενός hardware (ΙΟΤ) για την επίλυση όλων των προβλημάτων μας, πρόσθεσε ο John Chambers, λειτουργεί εις βάρος μας αφού παραμελούμε να αντιληφθούμε ότι απλώς όλες αυτές οι λύσεις hardware, απαιτούν από πίσω τους μια μέθοδο διαχείρισης των ανθρώπων και των υπηρεσιών.

Αναζήτησα λοιπόν στο διαδίκτυο μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη άποψη κάποιου ειδικού για τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο. Έτσι, βρήκα τη σχετική παρουσίαση της έρευνας αυτής που έγινε πρόσφατα στο Consumer Electronics Show στο Λας Βέγκας. Όταν, λοιπόν, ο CEO της Cisco, John Chambers, ανέβηκε στη σκηνή στο Consumer Electronics Show και ανακοίνωσε ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ του «Internet of Things» (ΙΟΤ) και του «Internet of Everything» (ΙΟΕ), πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται απλώς για ένα θέμα σημειολογίας.

Από τότε που πρωτάκουσα και έγραψα για το «Internet of Things» προσπαθούσα να κατανοήσω το τεράστιο μέγεθος της χρησιμότητας του, μέχρι που διάβασα μια έρευνα της Cisco, για το «Internet of Everything» και όπως είναι λογικό μπερδεύτηκα!

