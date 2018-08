«Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι σωστά την πρώτη φορά, τότε φρόντισε να το κάνεις καλύτερα τη δεύτερη». Αυτή είναι η συμβουλή πολλών ειδικών συγγραφέων που ασχολούνται με το μάνατζμεντ και την επιχειρηματική στρατηγική. Εξάλλου, δεν έχουν πάντα το πλεονέκτημα όσοι εισέρχονται πρώτοι σε μια νέα αγορά. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση μιας νέας αγοράς προϋποθέτουν ικανότητες διαφορετικές από εκείνες που απαιτεί η δημιουργία της, ισχυρίζονταν πριν λίγα χρόνια, στο βιβλίο τους «Νικητής ο δεύτερος» οι Constantinos C. Markides και Paul Geroski, εξηγώντας, πως οι έξυπνες επιχειρήσεις αξιοποιούν τις ριζοσπαστικές καινοτομίες για να εισέλθουν και να κυριαρχήσουν σε νέες αγορές.

More in this category: