*Ο Art Markman, PhD, είναι Καθηγητής Ψυχολογίας και Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin και founding director του προγράμματος για τις Ανθρώπινες Διαστάσεις στους Οργανισμούς. Έχει γράψει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σχετικά με θέματα όπως η συλλογιστική, η λήψη αποφάσεων και τα κίνητρα. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, όπως τα Smart Thinking, Smart Change και Habits of Leadership.

More in this category: