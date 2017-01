Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη της Bank of America

Το trading στα ομόλογα αποδείχθηκε ιδιαίτερα κερδοφόρο για τη Bank Of America καθώς οδήγησε σε κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν αύξηση 43% στα $4,7 δισ. ή $0,40 ανά μετοχή, από τα $3,28 δισ. ($0,27/μετοχή). Οι μέσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κέρδη $0,38 ανά μετοχή.

