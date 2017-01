Και hard Brexit και άνοδος για τη στερλίνα - Παρέμβαση-προειδοποίηση της ΒΟΕ

Εκπληκτικά κέρδη χθες για τα ζεύγη του GBP καθώς υπήρξε παρέμβαση την ώρα των δηλώσεων της May.

“Βρετανική συνεδρίαση” χθες καθώς οι νέες δηλώσεις May σχετικά με το Brexit προκάλεσαν ισχυρές αντιδράσεις στις αγορές. Πριν από μερικές ημέρες, ο Hammond είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες αλλά και με την BOE, σχετικά με το Brexit. Η συνεργασία αυτή φάνηκε πλήρως χθες καθώς την ώρα που η May έκανε αναφορά σε σκληρό Brexit, η στερλίνα απογειωνόταν σημειώνοντας τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη από το 2008. Από την άλλη, ο FTSE 100 βρέθηκε σε κενό αέρος με αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη εικόνα του να έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Ωστόσο, δεν αποκλείουμε την ενεργοποίηση της ΒΟΕ και την ηρεμία στην αγορά μετοχών. Η κόντρα μεταξύ Αγγλίας-ΕΕ συνεχίζεται ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν πάντοτε στο πλευρό της Αγγλίας. Όλα δείχνουν ότι η Ευρωζώνη εισέρχεται σε νέο κύκλο πολιτικών πιέσεων, που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

