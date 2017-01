Σ’ευχαριστούμε Γιάννη.Αλλά όχι για το All Star Game

Και κυρίως γιατί κάνει εμένα και χιλιάδες ακόμα την επόμενη φορά που θα ακούσουμε Giannis Antetokounmpo να ηχεί αυτονόητα ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ. Και αυτό είναι σημαντικότερο από όλα τα All Star Games της ιστορίας.

Ολη η Ελλάδα έχει φουσκώσει από περηφάνεια! Τα post διαδέχονται το ένα το άλλο ενώ το voting for Giannis Antetokounmpo είχε γίνει σχεδόν viral. Αρα όλα καλά στη ψαρωκώσταινα και ας απολαύσουμε το Γιάνναρο στο ματσάκι να τα δίνει όλα «για μας», «για την Ελλάδα».

Είναι πλέον επίσημο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα συμμετάσχει στο All Star Game του 2017 με την ομάδα της Ανατολής. Και σα να μην έφτανε μόνο αυτό θα ξεκινήσει στη βασική πεντάδα καθώς ψηφίστηκε μόλις δεύτερος πίσω από τον τεράστιο LeBron James του Cleveland από τις τρεις κατηγορίες ψηφοφόρων που αποτελούνταν από παίκτες, φιλάθλους και ΜΜΕ. Το κατόρθωμα είναι ακόμα σημαντικότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι ο μόλις 6 ος παίκτης στην ιστορία ττων Milwaukee Bucks που ξεκινάει στη βασική πεντάδα σε όλη την ιστορία των All Star Games.

