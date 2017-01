Ενίσχυση για το δολάριο μετά τα νέα θετικά αμερικανικά macro

Μικρά κέρδη για τη Wall Street αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να αμύνονται και να αποφεύγουν να ρευστοποιήσουν ακόμα και αν τα κέρδη τους ξεπερνούν το 5% σε λίγες μόλις εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις ότι το αμερικανικό ΑΕΠ θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο αποτελούν μια καλή στήριξη για τις αγορές, αλλά στην πραγματικότητα τα τρέχοντα επίπεδα έχουν αποτιμήσει πολλές από τις μέλλουσες εξελίξεις. Για τον S&P 500, υπάρχουν πολύ ισχυρές πιθανότητες για μια κίνηση προς τις 2.340 και προς τις 2.400 μονάδες, ενώ για την ώρα, οι πιθανότητες μιας διόρθωσης που θα υπερβεί το 5%, μοιάζουν περιορισμένες. Η συνάντηση της May με τον Trump σήμερα στις 17:00 μονοπωλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχει και ειδήσεις.

