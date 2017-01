EURUSD: Το risk off περιβάλλον ενισχύει την ισοτιμία

Η ισοτιμία κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική συνεδρίαση χθες αφού αν και βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 pips, τελικά έκλεισε λίγο χαμηλότερα ενώ σήμερα κινείται και πάλι ανοδικά. Η ανοδική αντίδραση ήρθε από τον ΚΜΟ 50 ημερών και θεωρούμε ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα υπάρξει και νέα άνοδος. Το ευρώ είναι funding currency και ως εκ τούτου, όταν υπάρχει ισχυρό risk off περιβάλλον, όπως και χθες, οι επενδυτές επιστρέφουν σε αγορές. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι η ισοτιμία θα κινηθεί αρχικά προς τα 1,0780 και στη συνέχεια προς τα 1,0860 και πιθανόν τα 1,0910.

More in this category: