UniCredit: Κολοσσιαίες ζημιές και σοβαρά προβλήματα

Η UniCredit, έχει ενεργητικό που ξεπερνάει το €1 τρισ. και αυτό τη βάζει στην κατηγορία “too big to fail”. Για να καταφέρει να επιβειώσει θα πρέπει μέχρι και τον Ιούνιο να έχει βρει €13 δισ. νέα κεφάλαια κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη ζήτηση για νέα κεφάλαια στην ιστορία της ιταλικής χρηματιστηριακής αγοράς.

