Πυκνώνουν οι διαβουλεύσεις ΕΕ-ΔΝΤ για την Ελλάδα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η ΤτΕ βρίσκεται κοντά στην αδειοδότηση δυο ακόμα εταιριών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μια είναι η Financial Planning Services (θυγατρική της Eurobank) και η άλλη είναι η Manco (κοιναπραξία Alpha Bank, Eurobank, KKR). σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο διεθνής οίκος συμβουλευτικών υπηρεσιών Alvarez & Marsal έχει καταθέσει επίσης αίτημα για άδεια διαχείρισης δανείων.

More in this category: