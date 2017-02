Κύπρος: Η χώρα που “μπήκε” στο μάτι του City

Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με επενδυτές προκειμένου να συμπράξουν στη δημιουργία του Science and Technology Park που θα αποτελέσει ισχυρό μαγνήτη έλξης κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναμικού, τουρισμού, καινοτομίας, τεχνολογίας, πληροφοριών και θα οδηγήσει σε θεαματική αύξηση του ΑΕΠ.

Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ένα δελεαστικό χρηματοοικονομικό hub, στο οποίο συγκεντρώνονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες σε έναν κλάδο αιχμής και τεράστιας καινοτομίας. Στην Κύπρο εξετάζεται η δημιουργία ενός Science and Technology Park το οποίο θα συγκεντρώσει οτιδήποτε κινείται στο χώρο το finance, του online gaming και γενικότερα τα fintechs.

