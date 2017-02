Μπορεί η Boeing να επαναπατρίσει την παραγωγή της;

Η Boeing είναι μια εμβληματική αμερικανική εταιρία και θα κληθεί να επιστρέψει την παραγωγή της εντός της Αμερικής, προκειμένου να πειθαρχήσει στις επιταγές της νέας πολιτικής που θα ακολουθήσουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην εποχή του Trump. Όπως δήλωσε και ο Trump μιλώντας σε στελέχη και εργαζόμενους της εταιρίας: “Θέλουμε τα προϊόντα μας να κατασκευάζονται από δικούς μας εργάτες, στα δικά μας εργοστάσια και να φέρουν τις τέσσερις μεγαλοπρεπείς λέξεις: Made in the USA.

More in this category: