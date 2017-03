Hedge Fund: Οι οδηγοί του ράλι μετά την εκλογή Trump - Billions στις τράπεζες

Οι αγορές τραπεζικών μετοχών συνεχίστηκαν από σχεδόν όλα τα γνωστά και λιγότερο γνωστά hedge funds. Η Pointstate αγόρασε $100 εκατ. στη Citigroup, $185 εκατ. στη Bank of America, $82 εκατ. στη Morgan Stanley και $226 εκατ. στη Wells Fargo.

Η Blue Ridge επένδυσε $308 εκατ. στη Bank Of America, $39 εκατ. στη Goldman Sachs, $85 εκατ. στη Citigroup και $306 εκατ. στη Wells Fargo. Η Lansdowne Capital απέκτησε $673 εκατ. στη Bank of America και $235 εκατ. στη JP Morgan.

Ακολούθησε ο Dan Loeb και το Third Point Capital το οποίο απέκτησε μεγάλες συμμετοχές σε τράπεζες και μόνο, μεταξύ των οποίων και οι: JP Morgan , Bank of America και Goldman Sachs, με τοποθετήσεις συνολικής αξίας $935 εκατ.

Τα περισσότερα κεφάλαια έβαλε το Lone Pine Capital του Stephen Mandel με τοποθετήσεις ύψους $493 εκατ. στην PayPal, $491 εκατ. στην PNC Financial Services και $479 εκατ. στη Bank of America.

