Το σωστό μείγμα πολιτικής για μια “τέλεια” οικονομία...

Ωστόσο, όταν υπάρχουν χώρες οι οποίες συστηματικά υποτιμούν το νόμισμά τους, τότε απειλείται η οικονομική σταθερότητα καθώς αρχίζουν οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, όπως έγινε τα χρόνια που ακολούθησαν την κρίση του 2007-2008 με τις κεντρικές τράπεζες να συμμετέχουν στο λεγόμενο “race to the bottom”. Ο λόγος είναι ότι η υποτίμηση του νομίσματος κάνει τις εξαγωγές ελκυστικότερες αλλά και τα εγχώρια προϊόντα φθηνότερα από τα εισαγόμενα. Αυτό οδηγεί σε μια ισχυροποίηση της παγκόσμιας ζήτησης για τα προϊόντα μιας χώρας. Χώρες όπως η Κίνα, βασίστηκαν δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την πρακτική ώστε να καταφέρουν να γίνουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές και να σημειώσουν ισχυρότατους ρυθμούς ανάπτυξης.

