“Πράσινο” φως για Brexit στη May, από τη Βουλή των Λόρδων

Η χθεσινή προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης για το GBP έληξε άδοξα καθώς η May έλαβε το “πράσινο” φως για την ενεργοποίηση του Άρθρου 50, με αποτέλεσμα οι κερδοσκόποι να ξεκινήσουν και πάλι ισχυρές πωλήσεις για την ισοτιμία. Η στερλίνα κινείται πτωτικά έναντι όλων των βασικών νομισμάτων την ώρα που ο FTSE 100 κινείται προς ακόμα υψηλότερα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη στήριξη των αγορών. Σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν όπου ο κίνδυνος του Brexit ήταν τόσο κοντά, το EUR/USD έδειξε να ενισχύεται καθώς αποτέλεσε μια εναλλακτική για τους επενδυτές, αλλά εν αναμονή και της Fed, το δολάριο ενισχύεται. Πλέον, αναμένουμε σημαντικές κινήσεις και πάλι στην αγορά νομισμάτων και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τις αυξημένες διακυμάνσεις.

