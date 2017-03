Barclays: Ώρα για αγορές GBP με την ενεργοποίηση του Άρθρου 50;

Σύμφωνα με τη Barclays, την ανακοίνωση της May θα ακολουθήσουν δηλώσεις του Donald Tusk, ο οποίος θα δώσει και τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη της ΕΕ.

Η Barclays εκτιμά ότι οι επιπτώσεις του Brexit έχουν προεξοφληθεί σημαντικά και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να εστιάσουν στη στρατηγική “sell the rumor, buy the fact” και να ποντάρουν σε ισχυρή άνοδο του GBP με την ενεργοποίηση του Άρθρου 50.

