Έρευνα-σοκ: Η Αγγλία και η στερλίνα είναι οι νέοι safe haven προορισμοί...

Αν και η Βρετανία δεν υιοθέτησε ποτέ το κοινό νόμισμα, η τύχη της οικονομίας της ήταν στενά συνδεδεμένη με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, λόγω των στενών εμπορικών δεσμών. Σήμερα, χωρίς να έχει περάσει ένας χρόνος από το Brexit και η Βρετανία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για τα over the counter euro derivatives, με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών να υπερβαίνει το €1 τρισ.

