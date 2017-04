“Εκρηκτική” άνοδος για τη στερλίνα μετά την απόφαση για εκλογές

Σύμφωνα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις, η May θα καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία, στις εκλογές του Ιουνίου.

Απώλειες στην Ασία, η οποία έλαβε τη σκυτάλη από το αρνητικό κλείσιμο στη Wall Street. Οι επενδυτές επέδειξαν ιδιαίτερη νευρικότητα, καθώς τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν η J&J και η Goldman Sachs ήταν κατώτερα των εκτιμήσεων. Ιδιαίτερα για τη GS, η απογοήτευση ήταν μεγαλύτερη καθώς η Προεδρία Trump και η άνοδος των επιτοκίων είναι θετικοί παράγοντες για την αύξηση των τραπεζικών κερδών. Στην αγορά συναλλάγματος, η στερλίνα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τα κέρδη να είναι πάνω από 2,0% μετά από την ξαφνική απόφαση της May, να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Η άνοδος της στερλίνας, έκρυψε τη δυναμική του ευρώ, το οποίο είχε μια επίσης ικανοποιητική συνεδρίαση.

