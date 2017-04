Αγγλία: Θετική εξέλιξη οι εκλογές για τη μακροπρόθεσμη προοπτική

Η ενίσχυση των ποσοστών της May θα την οδηγήσει σε μια σκληρή στάση για το Brexit, χωρίς να έχει να διαπραγματευτεί με άλλες πτέρυγες εντός του κόμματος.

Οι επενδυτές στήριξαν απόλυτα την απόφαση της May, η οποία δήλωσε ότι στόχος των εκλογών είναι να ισχυροποιήσει τη στήριξή της στη Βουλή και να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για το Brexit, έχοντας την πλήρη πολιτική στήριξη.

