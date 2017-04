GBP: Τι εκτιμούν Barclays και Credit Agricole για το ράλι;

Η CA εκτιμά ότι παρά το γεγονός ότι οι πρόωρες εκλογές αναμένεται να ενισχύσουν τη May κατά τη διαπραγματευτική της τακτική, η ΕΕ αναμένεται ότι θα υιοθετήσει μια πολύ σκληρή στάση σχετικά με το Brexit, προκειμένου να αποτρέψει κι άλλες χώρες να προχωρήσουν σε έξοδο.

Η Barclays εκτιμά ότι μέχρι και τις εκλογές, είναι απίθανο να υπάρξει αλλαγή της νομισματικής πολιτικής από τη ΒΟΕ. Σύμφωνα με τα μοντέλα της Barclays, το GBP παραμένει υποτιμημένο κατά 11% σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη fair value της ισοτιμίας. Οι μεγαλύτερες εστίες αβεβαιότητας γύρω από το νόμισμα, αναμένεται ότι θα εκλείψουν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

More in this category: