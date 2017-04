Forex: Οι εκτιμήσεις των τραπεζών για EURUSD και USDCAD

Αναλυτές της ING εκτιμούν ότι οι επενδυτές είναι αρκετά πιθανό να αλλάξουν στάση στο EURUSD και να μετατραπούν σε αγοραστές μετά από κάθε διορθωτική κίνηση (buy the dip), ακόμα και αν οι εκτιμήσεις για τη νομισματική πολιτική της Fed αλλά και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, περιορίζει την ανοδική κίνηση της ισοτιμίας.

