Οι εισηγμένες που θα συμμετέχουν στο roadshow της Wood

Στις 11 και 12 Μαΐου η Wood & Co θα βρεθεί και φέτος στην Αθήνα, διοργανώνοντας το «Wood΄s Greek Retreat in Athens».

Η συμμετοχή των εγχώριων εισηγμένων εταιρειών είναι αυξημένη, όπως επίσης και των εκπροσώπων διεθνών funds που θα βρεθούν στη χώρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν one to one meetings με Ελληνες επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσουν το παρών μεταξύ άλλων υψηλόβαθμα στελέχη των: Εθνική Τράπεζα EFG Eurobank, Πειριαώς, Αlpha Bank, Oμιλος Μυτιληναίου, Σαράντης, ΟΤΕ, Μοτορ Οιλ, ΟΠΑΠ, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, Folli Follie, Aegean Airlines, Fourlis, ΓΕΚ Τερνα, Grivalia, EΛΠΕ, Jumbo, Τιτάν, Βιοχαλκο.

Εν τω μεταξύ στα μέσα Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 6ο Greek Investment Forum στη Νέα Υόρκη με συνδιοργανωτές τον ομιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.

Φέτος πέραν των εκπροσώπων δεικτοβαρών εισηγμένων εταιρειών, στην Ν. Υόρκη θα μετέχουν, εκπρόσωποι τόσο της Ελληνικής όσο και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η λίστα με τις εταιρείες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο φετινό forum είναι ακόμα υπό διαμόρφωση.

Τέλος, εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η διοργάνωση του 12oυ Annual Greek Roadshow που διοργανώνει στο Λονδίνο το Χρηματιστήριο, με συμμετοχή εταιρειών της μεγάλης αλλά και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.