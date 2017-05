EURUSD: Συνέχεια της ανόδου σύμφωνα με ANZ Bank και Danske

Το 2013, όταν η Fed ej;etaze to tapering και η ΕΚΤ προχωρούσε σε QE, τεράστια κεφάλαια μετακινήθηκαν στις ευρωπαϊκές μετοχές, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και πωλήσεις ευρώ, με αποτέλεσμα τα χαρτοφυλάκια να “ασφαλιστούν”. Όταν πλέον το 2015, η Fed αύξησε τα επιτόκια, οι Ευρωπαίοι έγιναν καθαροί αγοραστές αμερικανικών assets, σημειώνει η Danske.

