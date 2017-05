Αμερική: Το ΑΕΠ για το Q2 μπορεί να προκαλέσει εκπλήξεις

Ωστόσο, η Atlanta Fed και το περίφημο GDP Now, εκτιμούν ότι το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου θα είναι στο 3,6% παρά το γεγονός ότι η εκτίμηση αυτή υπόκειται σε έντονες διακυμάνσεις.

More in this category: