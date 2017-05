Danske: Ποιοι είναι οι στόχοι για το USD και το πετρέλαιο;

Σύμφωνα με την ING αν λάβουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ευρεία νίκη της May, τότε οι αγορές θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο από την ΕΕ.

