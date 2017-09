Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 7.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτελείται από τα ακόλουθα εκτελεστικά μέλη:

Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, Νικόλαο Πορφύρη, Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργιών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Νικόλαο Πιμπλή, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο ΔΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και από τα μη εκτελεστικά μέλη: Κίμωνα Βολίκα, Πρόεδρο Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Απόστολο Γκουτζίνη, Head of European Capital markets, Shearman and Sterling, Παναγιώτη Δράκο, Πρόεδρο Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών, André Küüsvek, Director for Local Currency and Capital Markets Development, EBRD, Γιώργο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο EUROXX SA, Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο, Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Γιώργο Σεραφείμ, Associate Professor of Business Administration at Harvard Business School, Διονύσιο Χριστόπουλο, Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα και εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ακολούθως, η Διοικούσα Επιτροπή, αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7.1.3 (5) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη σύσταση των εξής υπό-Επιτροπών αυτής: Της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών και Της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων Πληροφορίες για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των παραπάνω Επιτροπών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.