Σύμφωνα με την Quintessential Capital Management, αφού εξέτασε τα μεγέθη της εταιρείας, υπάρχουν ανησυχίες για την ικανότητα της εταιρείας να απεικονίσει τα ακριβή στοιχεία της εταιρείας. Μάλιστα, εκφράζει τις ανησυχίες της για σοβαρή οικονομική δυσπραγία, ενώ η μετοχή είναι αντίστοιχα υπερβολικά υπερτιμημένη. Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η διοίκηση είχε δεχτεί μεγάλες πιέσεις από τους αναλυτές αναφορικά με τις υψηλές απαιτήσεις, αλλά η διοίκηση είχε τονίσει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Επίσης επανέλαβε πως η Juicy Couture δεν πηγαίνει όπως ήθελε και σκέφτεται την αποχώρηση, ενώ και η Links of London εκτός Βρετανίας δεν πάει καλά αποδίδοντας την εξέλιξη στο Brexit.

