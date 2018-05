Ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,56% στις 789,30 μονάδες με την αξία των συναλλαγών να παραμένει χαμηλή και να μην ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ μετά από 60 λεπτά συναλλαγών. Η μετοχή της FFG μετά το χθεσινό sell off ξεκίνησε με απώλειες 1,41% και διαπραγματεύεται στα 6,3000 ευρώ ενώ σημειώνουμε ότι έχουν εξαυλωθεί 600 εκατ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας από τις 3 μέχρι και τις 23 Μαϊου.

