To σήμα της σημερινής ανόδου έδωσε ο τραπεζικός κλάδος καθώς και οι 4 συστημικές τράπεζες κινήθηκαν με θετικό πρόσημο. Τα υψηλότερα ημερήσια κέρδη(3,76%) σημείωσε ο τίτλος της Eurobank και έκλεισε στα 0,9650 ευρώ. Η μετοχή της Εθνικής τράπεζας ενισχύθηκε 2,58% και διαμορφώθηκε στα 0,2858 ευρώ. Ο τίτλος της τράπεζας Πειραιώς σημείωσε κέρδη 0,86% και ανήλθε στα 3,04 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank κατέγραψε άνοδο 2,51% και έφθασε τα 4,75 ευρώ.

More in this category: