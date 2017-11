Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 με θέμα: «Ο ρόλος των δεικτών ως μέσο ανάδειξης εταιρειών και υποστήριξης επενδυτικών αποφάσεων». Κεντρικός ομιλητής ο κ. Mark Makepeace, London Stock Exchange Group Director of Information Services and Chief Executive of FTSE Russell.