Η εισηγμένη Λανακάμ είναι η πρώτη επιχείριση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά να ανασταλεί η διάπραγματευσή της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς εκφράζεται η άποψη ότι οι ετήσιες λογιστικές καταστάσεις του 2017 δεν έχουν αποτυπωθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.021.549,97 ευρώ και αντίστοιχα στο ποσό των 1.702.427,30 για την χρήση 2016.

Τα μικτά κέρδη της χρήσης 2017 ανήλθαν στο ποσό των 694.312,81 και αντίστοιχα στο ποσό των 760.336,42 για την χρήση 2016.

Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους ύψους 211.117,33 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 169.529,37 ευρώ την προηγούμενη χρήση 2016.

Η εταιρεία όπως αναφέρει σχετικά με την βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, κατέβαλε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών της εξόδων περιορίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης.

Να αναφέρουμε ότι η Λανακάμ κυρίως δραστηριοποιείται στην εμπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ.

Ήδη υπάρχουν συμβόλαια αποκλειστικής διάθεσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο για συλλογές προϊόντων των εταιρειών COCCINELLE, GUESS BY MARCIANO, LIU JO, NICE THINGS, GUESS, RELISH, US POLO, BIKKEMBERGS, CHUNK, ZEYBRA, ERMENEGILDO ZEGNA, GEORGIA & JOHNS, F.K., JUST CAVALLI, KOCCA, ROBERTA BIAGI.

Ανέστης Ντόκας