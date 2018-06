Το Greek Investment Roadshow in the USA αποτελεί μία πρωτοβουλία των παραπάνω φορέων, οι οποίοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, προκειμένου να προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ΗΠΑ τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες της χώρας μας και τις δυνατότητες ευρύτερης Ελληνο-Αμερικανικής συνεργασίας στην οικονομία και το εμπόριο.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε από 19 έως 20 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του Greek Investment Roadshow in the USA. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece και φέτος πέραντου 7ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum της Νέας Υόρκης, συνδυάστηκε με επισκέψεις στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο στις 20-22 Ιουνίου για συναντήσεις με επιχειρηματικούς και πολιτειακούς φορείς και ομάδες επιρροής.

