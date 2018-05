Συνολικές απώλειες 523 εκατ. ευρώ μετρά η κεφαλαιοποίηση της Folli Follie Group στις δύο εφιαλτικές συνεδριάσεις της περασμένης Παρασκευής και τη σημερινή με τη μετοχή να κλείνει και σήμερα στο limit down (-30%) στα 7,52 ευρώ. 2,04 εκατομμύρια μετοχές έχουν αλλάξει χέρια και παραμένουν ανεκτέλεστες εντολές για 498.,0000 τεμάχια.

