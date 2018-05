Σε θετικό έδαφος διαμορφώνονται οι βασικότεροι δείκτες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια προσπάθεια αντίδρασης μετά το διήμερο sell off, το οποίο ακύρωσε τις θετικές επιπτώσεις που είχαν αποτυπωθεί μετά τα stress tests.

