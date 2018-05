Κατ' αρχάς εδώ και ένα 15ημερο συναλλαγών οι επενδυτές παρακολουθούν την κατάρρευση της Folli Follie Group η οποία σήμερα βρέθηκε εκ νέου σε ένα γενικευμένο sell off που οδήγησε σε απώλειες 24,885 στα 4,80 ευρώ, Είναι αξιοσημείωτο ότι η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας έχει απομειωθεί κατά 705 εκατ. ευρώ μέσα σε 15 μόλις συνεδριάσεις.

