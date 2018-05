Συνθήκες γενικού ξεπουλήματος(sell off) επικράτησε σε μετοχές του εμποροβιομηχανικού κλάδου της υψηλής κεφαλαιοποίησης Ftse 25. Ειδικότερα η μετοχή της Viohalco σημείωσε απώλειες 5,75% και διαμορφώθηκε στα 3,03 ευρώ, ο τίτλος του ΟΤΕ υπέστη απώλειες 5,52% και έκλεισε στα 10,10 ευρώ, η μετοχή του Jumbo υποχώρησε 5,30% και έκλεισε στα 13,22 ευρώ και ο τίτλος της Motor Oil κατέγραψε απώλειες 4,78% και διαμορφώθηκε 17,14 ευρώ. Μεγάλες απώλειες (-4,17%) σημείωσε ο τίτλος της τράπεζας Πειραιώς και διαμορφώθηκε στα 2,30 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε 3,05% και διαμορφώθηκε στα 0,7950 ευρώ. Ο τίτλος της Εθνικής τράπεζας σημείωσε απώλειες 1,51% και διαμορφώθηκε στα 0,2610 ευρώ. Σημαντικές απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-2,91%0 και ο ΟΠΑΠ (-1,18%) κλείνοντας αντίστοιχα στα 2.00 ευρώ και 9,1950 ευρώ.

