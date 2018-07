To τέλος της ερχόμενης εβδομάδας δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τριμηνιαία αξιολόγηση του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης MSCI για τους παγκόσμιους δείκτες του. Δεν αναμένεται να υπάρξει ελληνικό ενδιαφέρον για μετοχές αφού η μηδενική εμπορευσιμότητα και η χαμηλή κεφαλαιοποίηση αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την αναβάθμιση των μετοχών καθώς θυμίζουμε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υποβαθμισμένο από το 2013.

